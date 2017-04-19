Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030830 -0,28 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170218 -0,28 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040420 -0,27 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,521520 -0,26 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,559232 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014746 -0,39 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014951 -0,15 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,117485 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015770 -0,36 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025752 -0,30 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042908 -0,30 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016264 -0,19 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018450 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değişken Fon 0,815118 -0,12 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026111 -0,10 İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,208577 -0,06 Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017272 -0,04 Meksa Portföy İkinci Değişken Fon 0,049258 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,212925 -0,11 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,136558 -0,09 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024840 -0,06 Vakıf Portföy Kira Sert. (Sukuk) Kat. Fonu 0,010298 -0,06 KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1,102396 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,484238 -1,17 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,989002 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)