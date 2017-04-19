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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030830 -0,28
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030830 -0,28
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170218 -0,28
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040420 -0,27
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,521520 -0,26
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,559232 -0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014746 -0,39
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014951 -0,15
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,117485 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015770 -0,36
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025752 -0,30
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042908 -0,30
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016264 -0,19
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018450 -0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değişken Fon 0,815118 -0,12
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026111 -0,10
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,208577 -0,06
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017272 -0,04
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon 0,049258 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,212925 -0,11
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,136558 -0,09
İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024840 -0,06
Vakıf Portföy Kira Sert. (Sukuk) Kat. Fonu 0,010298 -0,06
KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1,102396 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,484238 -1,17
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,989002 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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