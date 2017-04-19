Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030830 -0,28
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030830
|-0,28
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,170218
|-0,28
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040420
|-0,27
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|259,521520
|-0,26
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,559232
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014746
|-0,39
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014951
|-0,15
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,117485
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015770
|-0,36
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,025752
|-0,30
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042908
|-0,30
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016264
|-0,19
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018450
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,815118
|-0,12
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,026111
|-0,10
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,208577
|-0,06
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017272
|-0,04
|Meksa Portföy İkinci Değişken Fon
|0,049258
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F.
|0,212925
|-0,11
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,136558
|-0,09
|İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,024840
|-0,06
|Vakıf Portföy Kira Sert. (Sukuk) Kat. Fonu
|0,010298
|-0,06
|KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|1,102396
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,484238
|-1,17
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|141,989002
|-0,02
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