Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017290 -0,64 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030663 -0,61 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059353 -0,60 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037428 -0,59 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038516 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011115 -0,79 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014974 -0,67 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325878 -0,56 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009056 -0,51 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014364 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,041699 -0,56 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047776 -0,51 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025829 -0,46 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021162 -0,33 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016295 -0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195631 -0,61 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043676 -0,59 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,271301 -0,27 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010077 -0,23 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0,026043 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,248981 -0,60 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,213533 -0,60 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013260 -0,55 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017375 -0,49 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037054 -0,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,656038 -0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022894 -0,40 İş Portföy Altın Fonu 0,017763 -0,39 HSBC Portföy Altın Fonu 1,406067 -0,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,036709 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)