Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,017290
|-0,64
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030663
|-0,61
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059353
|-0,60
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037428
|-0,59
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038516
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011115
|-0,79
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014974
|-0,67
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,325878
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009056
|-0,51
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014364
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,041699
|-0,56
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047776
|-0,51
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,025829
|-0,46
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021162
|-0,33
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016295
|-0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,195631
|-0,61
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043676
|-0,59
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,271301
|-0,27
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010077
|-0,23
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F.
|0,026043
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,248981
|-0,60
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,213533
|-0,60
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013260
|-0,55
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017375
|-0,49
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037054
|-0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,656038
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022894
|-0,40
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017763
|-0,39
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,406067
|-0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036709
|-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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