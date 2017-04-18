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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017290 -0,64
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030663 -0,61
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059353 -0,60
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037428 -0,59
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038516 -0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011115 -0,79
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014974 -0,67
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325878 -0,56
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009056 -0,51
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014364 -0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,041699 -0,56
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047776 -0,51
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025829 -0,46
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021162 -0,33
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016295 -0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195631 -0,61
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043676 -0,59
Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,271301 -0,27
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010077 -0,23
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0,026043 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,248981 -0,60
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,213533 -0,60
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013260 -0,55
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017375 -0,49
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037054 -0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,656038 -0,58
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022894 -0,40
İş Portföy Altın Fonu 0,017763 -0,39
HSBC Portföy Altın Fonu 1,406067 -0,39
Ak Portföy Altın Fonu 0,036709 -0,39


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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