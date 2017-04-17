Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030719 -0,33
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030719
|-0,33
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040290
|-0,32
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|258,685312
|-0,31
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,557441
|-0,29
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,407624
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,115365
|-0,27
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,186756
|-0,16
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,184017
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,186847
|-0,44
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026405
|-0,44
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015615
|-0,43
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,090834
|-0,42
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,031541
|-0,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,207153
|-0,15
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,638147
|-0,14
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,026056
|-0,10
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,813955
|-0,10
|Qinvest Portföy Değişken Fon
|0,033896
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,921454
|-0,34
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,078335
|-0,30
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024329
|-0,27
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,031715
|-0,27
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,032089
|-0,21
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