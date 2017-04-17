Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030719 -0,33 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040290 -0,32 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,685312 -0,31 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,557441 -0,29 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,407624 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,115365 -0,27 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,186756 -0,16 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,184017 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,186847 -0,44 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026405 -0,44 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015615 -0,43 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090834 -0,42 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031541 -0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,207153 -0,15 Gedik Portföy Karma Fon 0,638147 -0,14 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026056 -0,10 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,813955 -0,10 Qinvest Portföy Değişken Fon 0,033896 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,921454 -0,34 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,078335 -0,30 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024329 -0,27 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031715 -0,27 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032089 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)