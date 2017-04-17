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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030719 -0,33
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030719 -0,33
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040290 -0,32
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,685312 -0,31
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,557441 -0,29
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,407624 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,115365 -0,27
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,186756 -0,16
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,184017 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,186847 -0,44
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026405 -0,44
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015615 -0,43
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090834 -0,42
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031541 -0,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,207153 -0,15
Gedik Portföy Karma Fon 0,638147 -0,14
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026056 -0,10
Tacirler Portföy Değişken Fon 0,813955 -0,10
Qinvest Portföy Değişken Fon 0,033896 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,921454 -0,34
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,078335 -0,30
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024329 -0,27
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031715 -0,27
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032089 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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