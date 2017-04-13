Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 357,964675 -1,34 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037554 -1,08 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023402 -1,07 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,437410 -1,05 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038503 -1,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034162 -1,19 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011158 -1,09 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009078 -1,00 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015057 -0,99 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014472 -0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,034079 -1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,638723 -1,43 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018515 -1,28 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048418 -1,11 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,043242 -1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon 0,014708 -2,77 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196459 -1,15 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043602 -0,98 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,307193 -0,72 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,274021 -0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,254095 -1,16 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013301 -1,06 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,219295 -1,05 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017429 -0,93 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,139217 -0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,841008 -1,13 Finans Portföy Gümüş BYF 14,516264 -1,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 140,641377 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)