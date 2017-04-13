Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|357,964675
|-1,34
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037554
|-1,08
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023402
|-1,07
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,437410
|-1,05
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038503
|-1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034162
|-1,19
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011158
|-1,09
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009078
|-1,00
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015057
|-0,99
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014472
|-0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,034079
|-1,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|35,638723
|-1,43
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018515
|-1,28
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048418
|-1,11
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,043242
|-1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon
|0,014708
|-2,77
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,196459
|-1,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043602
|-0,98
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,307193
|-0,72
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,274021
|-0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,254095
|-1,16
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013301
|-1,06
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,219295
|-1,05
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017429
|-0,93
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,139217
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,841008
|-1,13
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,516264
|-1,04
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|140,641377
|-1,03
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