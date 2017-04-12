Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,802277 -0,88 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,031113 -0,32 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,215295 -0,31 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023837 -0,29 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,800567 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,342418 -0,75 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015207 -0,52 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014866 -0,52 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009170 -0,30 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014596 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,271177 -0,85 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016510 -0,85 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018756 -0,84 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,107628 -0,80 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054425 -0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020268 -0,63 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198740 -0,37 İş Portföy Karma Fon 5,835677 -0,20 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,069454 -0,20 Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,416355 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032364 -0,57 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,232267 -0,57 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,268792 -0,28 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013443 -0,27 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017592 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)