Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,802277 -0,88
Kare Portföy İkinci Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,802277
|-0,88
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,031113
|-0,32
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,215295
|-0,31
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023837
|-0,29
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,800567
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,342418
|-0,75
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015207
|-0,52
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014866
|-0,52
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009170
|-0,30
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014596
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,271177
|-0,85
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016510
|-0,85
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018756
|-0,84
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,107628
|-0,80
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,054425
|-0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020268
|-0,63
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,198740
|-0,37
|İş Portföy Karma Fon
|5,835677
|-0,20
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,069454
|-0,20
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|13,416355
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032364
|-0,57
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,232267
|-0,57
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,268792
|-0,28
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013443
|-0,27
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017592
|-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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