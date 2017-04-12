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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,802277 -0,88
Kare Portföy İkinci Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,802277 -0,88
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,031113 -0,32
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,215295 -0,31
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023837 -0,29
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,800567 -0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,342418 -0,75
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015207 -0,52
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014866 -0,52
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009170 -0,30
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014596 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,271177 -0,85
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016510 -0,85
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018756 -0,84
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,107628 -0,80
İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054425 -0,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020268 -0,63
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198740 -0,37
İş Portföy Karma Fon 5,835677 -0,20
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,069454 -0,20
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,416355 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032364 -0,57
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,232267 -0,57
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,268792 -0,28
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013443 -0,27
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017592 -0,26


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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