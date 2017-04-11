Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 363,791175 -0,14
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|363,791175
|-0,14
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,683815
|-0,10
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,039011
|-0,08
|Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz)
|1,251393
|-0,07
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,029611
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014944
|-0,37
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,011155
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015611
|-2,21
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091395
|-1,58
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,250306
|-1,32
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026570
|-0,87
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,084539
|-0,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017213
|-0,34
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,044108
|-0,13
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,462158
|-0,08
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010131
|-0,07
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,018705
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036695
|-0,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021284
|-0,88
|Vakıf Portföy Kira Sert. (Sukuk) Kat. Fonu
|0,010299
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,337206
|-3,06
|Finans Portföy Altın BYF
|13,796948
|-1,28
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|140,211837
|-1,24
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038689
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022676
|-0,90
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