Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 363,791175 -0,14 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,683815 -0,10 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,039011 -0,08 Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) 1,251393 -0,07 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,029611 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014944 -0,37 Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,011155 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015611 -2,21 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091395 -1,58 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,250306 -1,32 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026570 -0,87 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,084539 -0,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017213 -0,34 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,044108 -0,13 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,462158 -0,08 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010131 -0,07 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,018705 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036695 -0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021284 -0,88 Vakıf Portföy Kira Sert. (Sukuk) Kat. Fonu 0,010299 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,337206 -3,06 Finans Portföy Altın BYF 13,796948 -1,28 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 140,211837 -1,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,038689 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022676 -0,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)