Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014398
|-0,05
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,555016
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015271
|-0,16
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,093363
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,031733
|-0,63
|Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)
|0,011850
|-0,54
|Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.)
|1,045754
|-0,48
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,092573
|-0,46
|Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,061091
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,313593
|-0,66
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,019949
|-0,38
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
|0,075263
|-0,22
|Deniz Port. Karma Fon
|0,433637
|-0,19
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,020485
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,030748
|-0,90
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,065180
|-0,86
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032050
|-0,75
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,926380
|-0,69
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,123098
|-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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