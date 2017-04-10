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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014398 -0,05
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,555016 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015271 -0,16
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,093363 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031733 -0,63
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,011850 -0,54
Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.) 1,045754 -0,48
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,092573 -0,46
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,061091 -0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,313593 -0,66
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,019949 -0,38
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,075263 -0,22
Deniz Port. Karma Fon 0,433637 -0,19
Şeker Portföy Değişken Fon 0,020485 -0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,030748 -0,90
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,065180 -0,86
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032050 -0,75
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,926380 -0,69
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,123098 -0,58


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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