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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 363,736559 -1,38
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058724 -0,99
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037581 -0,90
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030290 -0,89
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,718278 -0,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014545 -1,33
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034008 -1,04
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325949 -0,92
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011657 -0,92
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019157 -0,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047861 -1,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033561 -1,47
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,286481 -1,17
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015722 -0,89
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018627 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196693 -1,10
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,258150 -0,73
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010452 -0,42
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,292229 -0,33
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,018059 -0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013298 -1,04
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,236526 -1,02
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,275632 -0,97
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017365 -0,75
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020896 -0,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,174084 -0,49
HSBC Portföy Altın Fonu 1,366894 -0,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,037991 -0,32
Burgan Portföy Altın Fonu 0,020678 -0,32
Ak Portföy Altın Fonu 0,035721 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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