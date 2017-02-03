Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|363,736559
|-1,38
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,058724
|-0,99
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037581
|-0,90
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030290
|-0,89
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,718278
|-0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014545
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034008
|-1,04
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,325949
|-0,92
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011657
|-0,92
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019157
|-0,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047861
|-1,85
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,033561
|-1,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|34,286481
|-1,17
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,015722
|-0,89
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018627
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,196693
|-1,10
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,258150
|-0,73
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010452
|-0,42
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,292229
|-0,33
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,018059
|-0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013298
|-1,04
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,236526
|-1,02
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,275632
|-0,97
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017365
|-0,75
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020896
|-0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,174084
|-0,49
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,366894
|-0,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037991
|-0,32
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,020678
|-0,32
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035721
|-0,31