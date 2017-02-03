Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 363,736559 -1,38 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058724 -0,99 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037581 -0,90 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030290 -0,89 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,718278 -0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014545 -1,33 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034008 -1,04 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325949 -0,92 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011657 -0,92 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019157 -0,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047861 -1,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033561 -1,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,286481 -1,17 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015722 -0,89 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018627 -0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196693 -1,10 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,258150 -0,73 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010452 -0,42 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,292229 -0,33 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,018059 -0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013298 -1,04 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,236526 -1,02 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,275632 -0,97 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017365 -0,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020896 -0,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,174084 -0,49 HSBC Portföy Altın Fonu 1,366894 -0,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,037991 -0,32 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020678 -0,32 Ak Portföy Altın Fonu 0,035721 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)