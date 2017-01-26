Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|252,124852
|-0,52
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014106
|-0,50
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,030041
|-0,49
|Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu
|0,014391
|-0,46
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,039465
|-0,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010708
|-0,40
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,077811
|-0,10
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,066183
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|13,612911
|-1,93
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,091356
|-1,71
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|26,574964
|-1,65
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|27,921580
|-1,49
|Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)
|0,049604
|-1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,065744
|-1,06
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,697184
|-0,92
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,298490
|-0,92
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,018533
|-0,86
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|12,511443
|-0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032353
|-1,18
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|14,150723
|-1,12
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,998470
|-1,10
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,028491
|-1,05
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,899350
|-0,88
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,997000
|-0,22