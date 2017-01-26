Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,124852 -0,52 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014106 -0,50 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030041 -0,49 Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,014391 -0,46 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039465 -0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010708 -0,40 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,077811 -0,10 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,066183 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,612911 -1,93 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091356 -1,71 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 26,574964 -1,65 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 27,921580 -1,49 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049604 -1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,065744 -1,06 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,697184 -0,92 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,298490 -0,92 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018533 -0,86 Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 12,511443 -0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032353 -1,18 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,150723 -1,12 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,998470 -1,10 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028491 -1,05 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,899350 -0,88 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,997000 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)