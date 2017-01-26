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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy FTSE İst.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,124852 -0,52
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014106 -0,50
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030041 -0,49
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,014391 -0,46
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039465 -0,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010708 -0,40
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,077811 -0,10
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,066183 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,612911 -1,93
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091356 -1,71
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 26,574964 -1,65
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 27,921580 -1,49
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049604 -1,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,065744 -1,06
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,697184 -0,92
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,298490 -0,92
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018533 -0,86
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 12,511443 -0,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032353 -1,18
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,150723 -1,12
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,998470 -1,10
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028491 -1,05
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,899350 -0,88
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,997000 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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