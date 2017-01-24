Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,439863
|-1,20
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037775
|-1,20
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,058910
|-1,20
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,721220
|-1,18
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|368,369730
|-1,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014643
|-1,43
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,325865
|-1,40
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015563
|-1,32
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011728
|-1,24
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034348
|-1,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048244
|-1,31
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,033541
|-1,17
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042598
|-1,10
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|13,661338
|-0,99
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,091644
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,197499
|-1,23
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,259978
|-0,83
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042295
|-0,80
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,263426
|-0,77
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010420
|-0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,246206
|-1,25
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013393
|-1,23
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,282484
|-1,02
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017436
|-0,91
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032384
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,962320
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022367
|-0,26
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,372561
|-0,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035853
|-0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017335
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)