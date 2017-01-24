Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,439863 -1,20 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037775 -1,20 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058910 -1,20 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,721220 -1,18 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,369730 -1,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014643 -1,43 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325865 -1,40 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015563 -1,32 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011728 -1,24 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034348 -1,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048244 -1,31 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033541 -1,17 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042598 -1,10 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,661338 -0,99 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091644 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,197499 -1,23 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,259978 -0,83 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042295 -0,80 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,263426 -0,77 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010420 -0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,246206 -1,25 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013393 -1,23 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,282484 -1,02 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017436 -0,91 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032384 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,962320 -0,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022367 -0,26 HSBC Portföy Altın Fonu 1,372561 -0,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,035853 -0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,017335 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)