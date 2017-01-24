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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,439863 -1,20
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037775 -1,20 ...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,439863 -1,20
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037775 -1,20
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058910 -1,20
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,721220 -1,18
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,369730 -1,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014643 -1,43
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325865 -1,40
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015563 -1,32
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011728 -1,24
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034348 -1,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048244 -1,31
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033541 -1,17
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042598 -1,10
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,661338 -0,99
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091644 -0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,197499 -1,23
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,259978 -0,83
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042295 -0,80
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,263426 -0,77
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010420 -0,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,246206 -1,25
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013393 -1,23
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,282484 -1,02
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017436 -0,91
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032384 -0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,962320 -0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022367 -0,26
HSBC Portföy Altın Fonu 1,372561 -0,25
Ak Portföy Altın Fonu 0,035853 -0,24
İş Portföy Altın Fonu 0,017335 -0,24


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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