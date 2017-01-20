Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013994 -0,30 Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014737 -0,27 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,164052 -0,18 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542266 -0,15 Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları 0,019072 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010684 -0,22 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,061891 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,075840 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,037802 -1,52 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049219 -1,45 Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,010766 -1,37 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,187920 -1,35 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,613054 -1,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,260727 -0,99 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018329 -0,75 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,070364 -0,64 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,694884 -0,60 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,066041 -0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 -1,16 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028438 -0,76 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,039986 -0,73 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,891780 -0,58 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,997141 -0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,887258 -1,06 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022339 -0,41 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013364 -0,38 Ak Portföy Altın Fonu 0,035795 -0,37 İş Portföy Altın Fonu 0,017307 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)