Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,013994
|-0,30
|Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|0,014737
|-0,27
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,164052
|-0,18
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,542266
|-0,15
|Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları
|0,019072
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010684
|-0,22
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,061891
|-0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,075840
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)
|0,037802
|-1,52
|Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)
|0,049219
|-1,45
|Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)
|0,010766
|-1,37
|İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon
|45,187920
|-1,35
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|13,613054
|-1,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,260727
|-0,99
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,018329
|-0,75
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
|0,070364
|-0,64
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,694884
|-0,60
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,066041
|-0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,021843
|-1,16
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,028438
|-0,76
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|14,039986
|-0,73
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,891780
|-0,58
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,997141
|-0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,887258
|-1,06
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022339
|-0,41
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013364
|-0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035795
|-0,37
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017307
|-0,36