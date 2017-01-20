Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.790 %0,60
DOLAR 3,8207 %-0,17
EURO 4,0696 %-0,33
PARİTE 1,0649 %-0,11
ALTIN 147,80 %-0,31
FAİZ 11,33 %0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013994 -0,30
Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014737 -0,27
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,164052 -0,18
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542266 -0,15
Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları 0,019072 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010684 -0,22
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,061891 -0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,075840 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,037802 -1,52
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049219 -1,45
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,010766 -1,37
İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,187920 -1,35
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,613054 -1,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,260727 -0,99
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018329 -0,75
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,070364 -0,64
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,694884 -0,60
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,066041 -0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 -1,16
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028438 -0,76
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,039986 -0,73
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,891780 -0,58
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,997141 -0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,887258 -1,06
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022339 -0,41
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013364 -0,38
Ak Portföy Altın Fonu 0,035795 -0,37
İş Portföy Altın Fonu 0,017307 -0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>