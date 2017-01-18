Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.767 %0,49
DOLAR 3,7824 %0,65
EURO 4,0362 %0,28
PARİTE 1,0669 %-0,34
ALTIN 147,43 %0,37
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,120149 -0,47
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,396418 -0,13
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542467 -0,10
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029883 -0,10
TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F. 13,817944 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,083783 -0,25
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,157926 -0,18
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,156173 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088510 -0,14
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,039429 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,560912 -0,16
Ak Portföy Değişken Fon 0,113002 -0,08
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017166 -0,06
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon 0,012693 -0,06
TEB Portföy PY Değ. Özl. F. 1,232875 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024530 -0,03
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012152 -0,02
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010684 -0,02
Yapı Kredi Port. Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,011717 -0,01
Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,102059 0,00


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>