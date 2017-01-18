Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|368,120149
|-0,47
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,396418
|-0,13
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,542467
|-0,10
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,029883
|-0,10
|TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F.
|13,817944
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,083783
|-0,25
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,157926
|-0,18
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,156173
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,088510
|-0,14
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,039429
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Birinci Değişken Fon
|4,560912
|-0,16
|Ak Portföy Değişken Fon
|0,113002
|-0,08
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017166
|-0,06
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,012693
|-0,06
|TEB Portföy PY Değ. Özl. F.
|1,232875
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,024530
|-0,03
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012152
|-0,02
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,010684
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,011717
|-0,01
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,102059
|0,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)