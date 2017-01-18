Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,120149 -0,47 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,396418 -0,13 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542467 -0,10 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029883 -0,10 TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F. 13,817944 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,083783 -0,25 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,157926 -0,18 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,156173 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088510 -0,14 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,039429 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,560912 -0,16 Ak Portföy Değişken Fon 0,113002 -0,08 Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017166 -0,06 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon 0,012693 -0,06 TEB Portföy PY Değ. Özl. F. 1,232875 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024530 -0,03 Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012152 -0,02 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010684 -0,02 Yapı Kredi Port. Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,011717 -0,01 Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,102059 0,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)