Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058492 -0,99 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030123 -0,97 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,691257 -0,96 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,022942 -0,95 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,621507 -0,95 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325060 -1,46 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014645 -1,14 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011685 -1,11 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019164 -1,00 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009539 -0,94 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,024974 -1,51 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042508 -1,31 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048163 -1,14 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015385 -1,05 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018467 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196705 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,041964 -0,77 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010323 -0,74 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,260519 -0,63 Ak Portföy Py Değişken Özel Fon 1,186505 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,275631 -1,09 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,243502 -1,00 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013355 -0,99 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017362 -0,74 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032085 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,017154 -0,56 Ak Portföy Altın Fonu 0,035475 -0,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,037674 -0,55 HSBC Portföy Altın Fonu 1,358591 -0,55 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020541 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)