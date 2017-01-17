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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058492 -0,99
Kare Portföy İkinci Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058492 -0,99
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030123 -0,97
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,691257 -0,96
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,022942 -0,95
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,621507 -0,95
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325060 -1,46
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014645 -1,14
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011685 -1,11
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019164 -1,00
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009539 -0,94
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,024974 -1,51
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042508 -1,31
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048163 -1,14
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015385 -1,05
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018467 -1,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196705 -0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,041964 -0,77
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010323 -0,74
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,260519 -0,63
Ak Portföy Py Değişken Özel Fon 1,186505 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,275631 -1,09
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,243502 -1,00
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013355 -0,99
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017362 -0,74
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032085 -0,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,017154 -0,56
Ak Portföy Altın Fonu 0,035475 -0,56
TEB Portföy Altın Fonu 0,037674 -0,55
HSBC Portföy Altın Fonu 1,358591 -0,55
Burgan Portföy Altın Fonu 0,020541 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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