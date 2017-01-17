Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,058492
|-0,99
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030123
|-0,97
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,691257
|-0,96
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,022942
|-0,95
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,621507
|-0,95
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,325060
|-1,46
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014645
|-1,14
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011685
|-1,11
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019164
|-1,00
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009539
|-0,94
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,024974
|-1,51
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042508
|-1,31
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048163
|-1,14
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,015385
|-1,05
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018467
|-1,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,196705
|-0,84
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,041964
|-0,77
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010323
|-0,74
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,260519
|-0,63
|Ak Portföy Py Değişken Özel Fon
|1,186505
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,275631
|-1,09
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,243502
|-1,00
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013355
|-0,99
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017362
|-0,74
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032085
|-0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017154
|-0,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035475
|-0,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037674
|-0,55
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,358591
|-0,55
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,020541
|-0,54