Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,037634
|-1,17
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,573841
|-1,08
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059075
|-1,08
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,026797
|-1,07
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,028574
|-1,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015783
|-1,35
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014814
|-1,17
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019357
|-1,03
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011816
|-1,01
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034669
|-0,94
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018662
|-1,64
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021071
|-1,55
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048716
|-1,08
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,015548
|-0,82
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,033830
|-0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042288
|-1,20
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,198380
|-0,86
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,268496
|-0,72
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010400
|-0,71
|Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu
|0,074171
|-0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020870
|-1,70
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035954
|-1,63
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,289656
|-1,15
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013489
|-1,14
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,256086
|-1,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022247
|-1,71
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035673
|-1,69
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013318
|-1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017251
|-1,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037884
|-1,65