Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037634 -1,17 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,573841 -1,08 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059075 -1,08 Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,026797 -1,07 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,028574 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015783 -1,35 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014814 -1,17 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019357 -1,03 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011816 -1,01 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034669 -0,94 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018662 -1,64 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021071 -1,55 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048716 -1,08 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015548 -0,82 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033830 -0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042288 -1,20 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198380 -0,86 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,268496 -0,72 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010400 -0,71 Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,074171 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020870 -1,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035954 -1,63 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,289656 -1,15 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013489 -1,14 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,256086 -1,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022247 -1,71 Ak Portföy Altın Fonu 0,035673 -1,69 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013318 -1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,017251 -1,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,037884 -1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)