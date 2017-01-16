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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy Eurobond Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037634 -1,17
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,573841 -1,08
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059075 -1,08
Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,026797 -1,07
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,028574 -1,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015783 -1,35
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014814 -1,17
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019357 -1,03
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011816 -1,01
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034669 -0,94
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018662 -1,64
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021071 -1,55
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048716 -1,08
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015548 -0,82
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033830 -0,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042288 -1,20
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198380 -0,86
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,268496 -0,72
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010400 -0,71
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,074171 -0,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020870 -1,70
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035954 -1,63
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,289656 -1,15
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013489 -1,14
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,256086 -1,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022247 -1,71
Ak Portföy Altın Fonu 0,035673 -1,69
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013318 -1,68
İş Portföy Altın Fonu 0,017251 -1,65
TEB Portföy Altın Fonu 0,037884 -1,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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