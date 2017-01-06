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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014788 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları


Azimut PYŞ Kar...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014788 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,016801 -0,41
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,014859 -0,30
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,337077 -0,29
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 24,851113 -0,25
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,046045 -0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062558 -0,49
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,017935 -0,26
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,068768 -0,16
Actus Portföy 2017 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,026518 -0,12
Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,014550 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026584 -0,22
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010672 -0,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,012892 -0,16
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012135 -0,16
İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024497 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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