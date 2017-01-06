Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014788 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,016801 -0,41 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,014859 -0,30 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,337077 -0,29 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 24,851113 -0,25 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,046045 -0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062558 -0,49 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,017935 -0,26 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,068768 -0,16 Actus Portföy 2017 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,026518 -0,12 Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,014550 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026584 -0,22 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010672 -0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,012892 -0,16 Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012135 -0,16 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024497 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)