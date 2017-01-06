Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|0,014788
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)
|0,016801
|-0,41
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,014859
|-0,30
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,337077
|-0,29
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|24,851113
|-0,25
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,046045
|-0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,062558
|-0,49
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,017935
|-0,26
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
|0,068768
|-0,16
|Actus Portföy 2017 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,026518
|-0,12
|Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,014550
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,026584
|-0,22
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,010672
|-0,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,012892
|-0,16
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012135
|-0,16
|İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,024497
|-0,12