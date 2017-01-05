Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF
|349,828870
|-0,27
|Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|0,014790
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014549
|-1,39
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010492
|-0,07
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,058224
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,014016
|-1,18
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|12,613382
|-1,15
|Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,014974
|-1,14
|Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)
|0,046653
|-1,09
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,086198
|-0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|0,990955
|-0,52
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,017390
|-0,40
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,198819
|-0,39
|ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon
|0,069755
|-0,35
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,026968
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,020534
|-0,80
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,929684
|-0,64
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|12,964292
|-0,56
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,026643
|-0,52
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,839708
|-0,33