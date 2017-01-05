Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 76.090 %-0,07
DOLAR 3,6228 %1,41
EURO 3,8062 %1,60
PARİTE 1,0502 %0,15
ALTIN 136,66 %2,25
FAİZ 10,80 %1,12
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 349,828870 -0,27
Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014790 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -1,39
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010492 -0,07
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,058224 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,014016 -1,18
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,613382 -1,15
Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,014974 -1,14
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,046653 -1,09
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,086198 -0,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 0,990955 -0,52
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017390 -0,40
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,198819 -0,39
ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon 0,069755 -0,35
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,026968 -0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020534 -0,80
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,929684 -0,64
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 12,964292 -0,56
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026643 -0,52
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,839708 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>