Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 349,828870 -0,27 Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014790 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -1,39 Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010492 -0,07 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,058224 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,014016 -1,18 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,613382 -1,15 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,014974 -1,14 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,046653 -1,09 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,086198 -0,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 0,990955 -0,52 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017390 -0,40 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,198819 -0,39 ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon 0,069755 -0,35 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,026968 -0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020534 -0,80 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,929684 -0,64 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 12,964292 -0,56 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026643 -0,52 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,839708 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)