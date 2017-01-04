Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 76.377 %-0,32
DOLAR 3,5791 %-0,41
EURO 3,7324 %-0,18
PARİTE 1,0426 %0,23
ALTIN 134,06 %0,07
FAİZ 10,84 %-0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,059687 -0,45
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039040 -0,43 ...

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,059687 -0,45
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039040 -0,43
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011142 -0,42
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,174494 -0,42
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,162974 -0,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010499 -0,40
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,058694 -0,15
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,029074 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,103025 -2,06
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,024645 -1,68
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,760146 -1,67
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,087049 -1,66
Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,046926 -1,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,284102 -1,10
Deniz Port. Karma Fon 0,393578 -1,03
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017460 -1,03
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,027056 -0,98
HSBC Portföy Değişken Fon 46,974918 -0,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,842461 -1,20
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,935636 -0,99
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020699 -0,95
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,036985 -0,81
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026783 -0,73


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>