Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,059687
|-0,45
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,039040
|-0,43
|Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,011142
|-0,42
|TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F
|0,174494
|-0,42
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,162974
|-0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010499
|-0,40
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,058694
|-0,15
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,029074
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,103025
|-2,06
|Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,024645
|-1,68
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|12,760146
|-1,67
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,087049
|-1,66
|Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.)
|0,046926
|-1,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,284102
|-1,10
|Deniz Port. Karma Fon
|0,393578
|-1,03
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,017460
|-1,03
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,027056
|-0,98
|HSBC Portföy Değişken Fon
|46,974918
|-0,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,842461
|-1,20
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,935636
|-0,99
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,020699
|-0,95
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|13,036985
|-0,81
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,026783
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)