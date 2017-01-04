Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,059687 -0,45 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039040 -0,43 Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011142 -0,42 TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,174494 -0,42 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,162974 -0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010499 -0,40 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,058694 -0,15 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,029074 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,103025 -2,06 Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,024645 -1,68 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,760146 -1,67 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,087049 -1,66 Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,046926 -1,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,284102 -1,10 Deniz Port. Karma Fon 0,393578 -1,03 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017460 -1,03 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,027056 -0,98 HSBC Portföy Değişken Fon 46,974918 -0,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,842461 -1,20 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,935636 -0,99 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020699 -0,95 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,036985 -0,81 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026783 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)