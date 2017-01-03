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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,540643 -0,24
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,163563 -0,21
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,395986 -0,20
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011189 -0,19
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 251,086439 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030158 -0,12
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010541 -0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,060243 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,035249 -1,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,778720 -1,37
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026381 -0,85
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 26,097311 -0,81
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,017066 -0,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010016 -6,26
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062511 -0,56
HSBC Portföy Değişken Fon 47,384093 -0,56
Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,047211 -0,55
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,346062 -0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026980 -0,71
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,143461 -0,53
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,945016 -0,38
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018740 -0,21
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,032440 -0,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 12,213546 -1,08
TEB Portföy Altın Fonu 0,034053 -0,22
Ak Portföy Altın Fonu 0,032016 -0,22
İş Portföy Altın Fonu 0,015472 -0,21
Burgan Portföy Altın Fonu 0,018617 -0,21


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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