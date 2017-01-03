Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,540643
|-0,24
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,163563
|-0,21
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,395986
|-0,20
|Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,011189
|-0,19
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|251,086439
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,030158
|-0,12
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010541
|-0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,060243
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,035249
|-1,53
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,778720
|-1,37
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,026381
|-0,85
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|26,097311
|-0,81
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)
|0,017066
|-0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010016
|-6,26
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,062511
|-0,56
|HSBC Portföy Değişken Fon
|47,384093
|-0,56
|Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon
|1,047211
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,346062
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,026980
|-0,71
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|13,143461
|-0,53
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,945016
|-0,38
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,018740
|-0,21
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032440
|-0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,213546
|-1,08
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,034053
|-0,22
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,032016
|-0,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,015472
|-0,21
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,018617
|-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)