Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,540643 -0,24 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,163563 -0,21 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,395986 -0,20 Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011189 -0,19 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 251,086439 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030158 -0,12 Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010541 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,060243 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,035249 -1,53 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,778720 -1,37 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026381 -0,85 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 26,097311 -0,81 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,017066 -0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010016 -6,26 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062511 -0,56 HSBC Portföy Değişken Fon 47,384093 -0,56 Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,047211 -0,55 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,346062 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026980 -0,71 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,143461 -0,53 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,945016 -0,38 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018740 -0,21 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,032440 -0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,213546 -1,08 TEB Portföy Altın Fonu 0,034053 -0,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,032016 -0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,015472 -0,21 Burgan Portföy Altın Fonu 0,018617 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)