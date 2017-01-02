Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF
|343,872541
|-0,39
|Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,015050
|-0,27
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,021949
|-0,26
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,332613
|-0,26
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,028220
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,012889
|-0,56
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014567
|-0,48
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010789
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,031618
|-0,22
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017899
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|30,745776
|-1,30
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,030380
|-1,08
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,013752
|-0,33
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,045019
|-0,18
|Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu
|1,029137
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değişken Fon
|0,032728
|-10,80
|Ashmore Portföy Değişken Fon
|0,012147
|-1,18
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,182759
|-0,31
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,190078
|-0,18
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,039371
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,160740
|-0,35
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012467
|-0,34
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,177476
|-0,22
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,016517
|-0,21
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,010670
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)