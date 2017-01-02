Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 343,872541 -0,39 Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,015050 -0,27 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,021949 -0,26 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,332613 -0,26 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,028220 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,012889 -0,56 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014567 -0,48 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010789 -0,39 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,031618 -0,22 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017899 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 30,745776 -1,30 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,030380 -1,08 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,013752 -0,33 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045019 -0,18 Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,029137 -0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değişken Fon 0,032728 -10,80 Ashmore Portföy Değişken Fon 0,012147 -1,18 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,182759 -0,31 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,190078 -0,18 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,039371 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,160740 -0,35 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012467 -0,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,177476 -0,22 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,016517 -0,21 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010670 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)