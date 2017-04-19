Katarlı Iş Adamı Bodrum'dan Arsa Satın Aldı
Katarlı iş adamı Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde 1,5 dönümlük arsa satın aldı.
Katarlı iş adamı Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde 1,5 dönümlük arsa satın aldı.
İş adamı Al Sani, Yalıkavak Mahallesi Geriş mevkisinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük alandaki malikanesinin hemen üst kısmındaki marina ve deniz manzaralı 1,5 dönümlük arsayı almak için bir çalışanına vekalet verdi.
Bodrum Tapu Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan arsa, Katarlı Şeyh Al Sani'nin üzerine geçti. Katarlı iş adamının, arsayı almak için 800 bin lira ödediği belirtildi.
Öte yandan, Al Sani'nin yaz aylarında özel yatıyla Bodrum'a geleceği öğrenildi.
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