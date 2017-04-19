Katarlı Hbk, Ankaralı Ankas'ı Devraldı
Son olarak Banvit ile gündeme gelen Katar sermayesine şimdilerde bir başka şirket daha ekleniyor: Hamad Bin Khalid (HBK) Contracting... Katar'ın en önemli inşaat şirketlerinden HBK Contracting, Ankaralı Ankas ile işbirliği kararı aldı.
Son olarak Banvit ile gündeme gelen Katar sermayesine şimdilerde bir başka şirket daha ekleniyor: Hamad Bin Khalid (HBK) Contracting… Katar'ın en önemli inşaat şirketlerinden HBK Contracting, Ankaralı Ankas ile işbirliği kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com
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