Katar-Türkiye Ekonomi İlişkileri

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u kabul etti.



Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ortak işbirliği ele alındı.



Türkiye ile Katar arasındaki iş ortaklığını daha hacimli hale getirmek için Doha'da 19-21 Nisan'da "Expo Turkey By Qatar Fuarı" düzenlenmişti.