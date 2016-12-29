Katar Kerry'nin Filistin Önerisinden Memnun

Katar'ın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerry'nin önerisinin uluslararası meşru kararlar ve Arap barış girişimiyle büyük oranda uyumlu olduğu, Katar'ın Ortadoğu'da barış sürecini canlandırmaya yönelik çabaları desteklediği ifade edildi.



Açıklamada, Arap barış girişimi mercileri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararları gereğince İsrail'in işgaline son verilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiği vurgulandı.



ABD Dışişleri Bakanı Kerry, dün yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler'deki oylama iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadesine yer vermişti.