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Katar Havayolları'ndan Laptop Yasağı Misillemesi
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Katar Havayolları'ndan Laptop Yasağı Misillemesi

Katar Havayolları, Yeni Zelanda'nın ABD'ye benzer şekilde kabin içerisine laptop ve benzeri cihazları almayı yasaklaması durumunda bu ülkeye seferlerin durdurulacağını açıkladı.

Katar Havayolları'ndan Laptop Yasağı Misillemesi

Katar Havayolları, Yeni Zelanda'nın ABD'ye benzer şekilde kabin içerisine laptop ve benzeri cihazları almayı yasaklaması durumunda bu ülkeye seferlerin durdurulacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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