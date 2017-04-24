Katar Havayolları'ndan Laptop Yasağı Misillemesi
Katar Havayolları, Yeni Zelanda'nın ABD'ye benzer şekilde kabin içerisine laptop ve benzeri cihazları almayı yasaklaması durumunda bu ülkeye seferlerin durdurulacağını açıkladı.
Katar Havayolları, Yeni Zelanda'nın ABD'ye benzer şekilde kabin içerisine laptop ve benzeri cihazları almayı yasaklaması durumunda bu ülkeye seferlerin durdurulacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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