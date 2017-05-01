Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cidde'de kabul ettiği bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkileri masaya yatırıldı.



Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, Savunma Bakanı ve 2. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülkeden yetkililerin katıldığı görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.