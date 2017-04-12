Katar Emiri Al Sani Güney Afrika'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma ile görüştü.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma ile görüştü.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Zuma, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Al Sani ile başkent Pretorya'daki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Filistin meselesi, Libya'daki olaylar, Suriye ve Yemen krizi ile Afrika ülkeleri ve dünyadaki gelişmeler de masaya yatırıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, göreve geldiği 25 Haziran 2013'ten bu yana Güney Afrika'yı ilk kez ziyaret ediyor.
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