Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Sırbistan'da

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İslam ülkelerinin terörizmin kaynağı olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.



Al Sani, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında mevkidaşı Ivica Dacic ile bir araya geldi.



Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'un 7 İslam ülkesinden vatandaşların ABD'ye girişini engelleyen kararını değerlendirdi.



ABD kurumlarının, Trump'ın 7 İslam ülkesinde vatandaşların ülkeye girişini engelleyen kararını yeniden gözden geçireceğine inandığını aktaran Al Sani, "İslam ülkeleri, terörizmin kaynağı olarak nitelendirilemez." ifadesini kullandı.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de aynı soruya, "Sırbistan, diğer ülkelerin içişlerine karışmak istemiyor." şeklinde yanıt verdi.



AB ve ABD'nin sığınmacı krizine ilişkin daha önce aldıkları kararlara birçok kez itiraz ettiklerini anımsatan Dacic, "Sığınmacı krizine ortak bir çözüm bulunması için ne yazık ki AB bir şey yapmadı. ABD için endişe etmiyorum. Asıl endişe ettiğim, Sırbistan gibi küçük ülkelerin bu krizin sonuçlarından nasıl etkileneceği." değerlendirmesinde bulundu.



Dacic, diğer ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla Sırbistan'ın yeni sığınmacı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ederek, ülkesinin bugüne kadar sığınmacılara karşı gösterdiği insani tavırla tüm uluslararası kuruluşlardan övgüyü hak ettiğini sözlerine ekledi.



Katarlı yatırımcılara çağrı



Al Sani, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve Başbakan Aleksandar Vucic tarafından da kabul edildi.



Nikolic-Al Sani görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, özellikle turizm alanındaki ikili ilişkiler ele alındı.



Nikolic, Sırbistan'ın yabancı turistler için en güvenli tatil noktalarından biri olduğunu ifade etti.



Sırbistan'ın ayrıca yatırım imkanları noktasında Katarlı iş adamlarına uygun koşullar sunduğunu aktaran Nikolic, "Sırbistan'daki kaplıcaların yüzde 30'u özelleştiriliyor. Katarlı firmaların bu sürece dahil olması, iş birliğimizde başlangıç olabilir." görüşünü paylaştı.