Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Katar'daki Türkiye Fuarı'na hazırlıklı gelen firmaların, doğrudan satış için anlaşma yaptığını söyledi.



Kurt, düzenlediği basın toplantısında, dün sona eren fuara 150 Türk firmasının katıldığını belirtti. Katar'da fuar kültürünün çok fazla gelişmediğini ifade eden Kurt, "Fuar kültürü, Katar'da yeni gelişiyor. Katar'da böyle bir etki yaratmak ve bunun sıcak satışa dönüşmesi oldukça zordur. İlk kez düzenlenmesine karşın sıcak satış ve anlaşmaların gerçekleştiği fuar, çok verimli geçti." diye konuştu.



Fuar süresince, sadece Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki özel toplantı odalarında kayıtlı bin 600 iş görüşmesinin gerçekleştiğini anlatan Kurt, söz konusu görüşmelerde hazırlıklı gelen firmaların doğrudan satış için anlaşma yaptıklarını kaydetti.



Katarlıların, fuara satın alma ve ortaklık yapmak için geldiklerini anlatan Kurt, ziyaretçi verimliliğinin üst düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.



Kurt, 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'ın altyapısının şekillenmesinde Türk firmaların yer aldığını ifade ederek, "Bugün burada devam eden metro ve otoyol inşaatlarında Türk firmalarının yürüyen 7,5 milyar dolarlık iş hacmi var. Bunun, her geçen yıl artacağını düşünüyorum. Ayrıca bilişim ve güvenlik anlamında da Türk firmalarının önemli roller alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Her geçen yıl fuarı büyüterek yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kurt, fuarın iki ülke adına önemli iktisadi gelişmeleri beraberinde getireceğini belirtti. Kurt, "Gelecek yıl fuarı yüzde 20 büyütmeyi hedefliyoruz. Ziyaretçi hedef kitleyi ve fuardaki ticaret hacmini de yüzde 50 büyütmeyi planlıyoruz." dedi.