Katar'daki Türkiye Fuarı

Türkiye ile Katar arasındaki iş ortaklığını daha hacimli hale getirmek için 19-21 Nisan'da Katar'da düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarına katılan Emlak Konut GYO, Körfez ve Orta Doğu bölgesinden birçok yatırımcıya projelerini anlattı.



Emlak Konut açıklamasına göre, Türkiye ve Katar'ın stratejik ortaklığını dünya sahnesine taşıyan Expo Turkey By Qatar Fuarına katılan Emlak Konut GYO, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını yabancı yatırımcılara aktardı.



Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, fuarın iki ülkenin Körfez bölgesindeki diğer ülkelere yatırım ve iş birliği fırsatlarını kuvvetlendirdiğini belirterek, son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul satışını kolaylaştıran yasal düzenlemelerin kapsamının genişletilmesi sonrası Türkiye'de artan yatırım fırsatlarına dikkati çekti.



Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi olan Katar ile Türkiye'nin ticaret ağının artması yönünde çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Yetim, "Son zamanlarda ülkemizde artan Katar kaynaklı yatırımlarla ve diplomatik yakınlıkla beraber Expo Turkey By Qatar fuarı hem Emlak Konut olarak bizler için hem de diğer Türk yatırımcı firmalar için ayrı bir önem teşkil ediyor. Özellikle Katar'ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini düşününce iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir boyut kazanıyor.



Fuar süresince Körfez ve Orta Doğu ülkeleri yatırımcılarıyla yaptığımız görüşmelerde mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasalarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk." bilgilerini verdi.



"Türkiye yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi"



Türkiye'nin özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcılar için cazibesini artırdığına değinen Yetim, şöyle devam etti:



"Bizler de bu cazibeyle global arenada rekabet gücü yüksek olan İstanbul'un, marka değerini daha da artırmak için çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Bu bağlamda projelerimizi hayata geçirirken sosyal hayat, ulaşım ve ekonomik sürdürülebilirlik felsefesini göz önünde bulundururken hem kültürel kimliğimizi korumaya hem de teknolojik gelişmeleri projelerimize kanalize etmeye özen gösteriyoruz.



Emlak Konut olarak dışa açılmanın hem sektörümüz hem de ülkemizin birçok birimi için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda kendimizi ve ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Expo Turkey By Qatar Fuarı da bunlardan biriydi. Tüm katılımcı firmalarımızın çok verimli bir fuar dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah rakamlara da olumlu yansıyacak şekilde gerek sektörümüzde gerekse turizm, sağlık, mobilya, teknoloji gibi alanlarda da çok hızlı geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra da böyle platformlarda yer almaya devam edip her zaman olduğu gibi milli bilincimiz ve sorumluluğumuz ile çıtamızı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."