Katar'daki Türkiye Fuarı

Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, iş hacmi olarak Türkiye'nin en hızlı ilerlediği pazar olan Katar'da düzenlenen Expo Turkey by Qatar fuarı kapsamında önemli işbirliklerinin geliştirilebileceğini bildirdi.



Kurt, Türk-Katar Sektör Liderleri Ödülleri ve Expo Turkey by Qatar galası akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, dünyanın en yatırımcı ülkesi olan Katar'a iş yapmak için birçok ülkeden üst düzey yetkililerin sürekli geldiklerini belirtti.



Değerli bir pazar oldan Katar'da düzenlenen fuar kapsamında önemli işbirliklerinin geliştirilebileceğini ifade eden Kurt, iş hacmi olarak Türkiye'nin en hızlı ilerlediği pazarın Katar olduğunu belirtti.



Kurt, Türkiye ile Katar arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin her geçen gün büyüdüğünü bildirerek, sürdürülebilir işbirliğine dahil olmak için şirket temsilcilerinin Katar'a gelişlerini artırmalarını istedi.



Daha sonra fuara sponsor olan şirket temsilcileri ile Türk-Katar sektör liderlerine plaket verildi.