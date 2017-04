Katar'daki Türkiye Fuarı

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Türkiye'nin önemli bir referandum sürecini başarılı şekilde geride bıraktığını belirterek, "Türk iş dünyası olarak sonuçların ülkemizin kalkınma mücadelesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.



Kuzu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen EXPO Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarında yaptığı basın toplantısında, gayrimenkul sektörünün, her geçen gün adını global platformlarda duyurarak bu alandaki gücünü tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.



Türkiye'nin, konumu ve sahip olduğu özellikleriyle yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği marka bir ülke olduğuna işaret eden Kuzu, bunu EXPO Turkey by Qatar'da bir kez daha anladıklarının altını çizdi.



Kuzu, Türkiye'nin önemli bir referandum sürecini başarılı şekilde geride bıraktığını aktararak, "Türk iş dünyası olarak sonuçların ülkemizin kalkınma mücadelesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için koyduğumuz hedeflere şimdi daha da yakınız. Kuzu Grup olarak yatırım, üretim ve istihdam için daha çok çalışmaya hazırız. Ülkemizde yatırım yapmak için sonuçları bekleyen yabancı yatırımcı için de belirsizlik ortadan kalkmış oldu." ifadelerini kullandı.



Fuar süresince Türkiye'nin istikrarlı, güvenilir ve yatırım için cazip bir ülke olduğunu anlatacaklarını vurgulayan Kuzu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sektörümüz hükümetimizin aldığı önemli kararlarla hareketlilik kazandı. Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek olması önemli bir gelişme. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcılara KDV muafiyeti sunulması da büyük bir fırsat. Tüm bu gelişmeler ülkemizde yatırım yapma kararı alan yabancı yatırımcılar için birer avantaj oldu. Fuarda tüm bu gelişmeleri ve projelerimizi yatırımcılara anlatarak ülkemize davet ettik."



"Yeni ortaklık fırsatlarını araştırdık"



Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu, fuara; Qatari Diar ortaklığıyla inşası devam eden SeaPearl Ataköy projesi ile katıldıklarını belirterek, "Şu an için Katar'da yatırımımız bulunmamakta ancak fuarla birlikte fırsatları takip etme fırsatı yakaladık. Fuar süresince hem bu projemizin tanıtım çalışmalarını yapma hem de yeni ortaklık fırsatlarını araştırma şansı buluyoruz." yorumunu yaptı.



Katarlı yatırımcıların SeaPearl Ataköy ile yakından ilgilendiklerine ve satın alma kararlarını Türkiye'de projeyi gördüklerinde vereceklerine dikkati çeken Kuzu, "Projemiz her şeyden önce İstanbul'un en önemli lokasyonlarından birinde, denize sıfır bir konumda yer alıyor. Lokasyonu yabancı müşterilerin satın alma kararlarında birinci dereceden etkili oluyor. Diğer bir etken ise tüm detayların düşünüldüğü geniş metrekareli daire seçenekleri... 398 metrekareye varan 4,5+1 dairelerimiz de yine yabancı yatırımcıların seçimlerinde önemli rol oynuyor." bilgisini verdi.



Kuzu, yaklaşık 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle hayata geçirilen SeaPearl Ataköy'ün, toplam bin 401 konut içerdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Kesintisiz deniz manzarasına açılan kat bahçeleri, eşsiz barok peyzaj alanı ve biyolojik göletler ile SeaPearl şehrin tam merkezinde kaostan arınmış bir vaha olarak düşünülebilir. Bu da şehrin merkezinde huzurlu ve sakin bir hayat sürmek isteyen yabancı yatırımcı kitlesini cezbediyor. Geniş sosyal alanlarımız, marinaya yakınlık, Jumeirah'ın işletmesini üstlendiği 5 yıldızlı otelimiz de yatırımcıları SeaPearl'e çeken diğer özellikler olarak karşımıza çıkıyor."



Kuzu, 217 bin metrekare inşaat alanına, 6 bin 185 metrekare gölet alanına, 33 bin metrekare de yeşil alan ve yürüyüş yollarına sahip olan 1. etap projede metrekare birim fiyatların ortalama 8 bin dolardan başladığını belirterek, "20 katlı 4 blokta 631 üniteden meydana gelen ve bu yılın 4'üncü çeyreğinde teslimlerine başlanacak ilk etapta, alanları 88 ila 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar farklılık gösteren konut tipleri yer alıyor. Projede 60 ay sıfır faiz kampanyasının yanı sıra 120 ay 0,45 faiz uygulanıyor." şeklinde konuştu.



SeaPearl Ataköy projesini "ihtişamın doğuşu" olarak yorumlayan Kuzu, "İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak arasındaki fark, bizim hikayemizin başlangıç noktası oldu. Denizsiz yaşanamazdı İstanbul... Düşünceler hayallerle birleşti, İstanbul'un en nezih ve merkezi semtlerinden Ataköy'de, denize tam sıfır noktasında ihtişamlı bir yaşam projesi ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



"Güzel projeler fuar vasıtasıyla Katarlı yatırımcıların dikkatini çekiyor"



Fuarda Kuzu Grup standına uğrayan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar Alkowari, SeaPearl projesiyle yakından ilgilendi. Projeyi oldukça beğendiğini söyleyen Mohamed Bin Ahmed Bin Towar Alkowari, en kısa sürede projeyi yerinde görmeye geleceğini açıkladı.



Güzel projelerin fuar vasıtasıyla Katarlı yatırımcıların dikkatini çektiğini kaydeden Alkowari, Türkiye ve Katar'ın yakın zamanda güzel iş birliklerine imza atabileceğinin altını çizdi.



Abu Issa Holding Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ashraf Abu Issa da projeyi ziyaret edenler arasındaydı. SeaPearl'ü daha önce yerinde ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktaran Ashraf Abu Issa Katarlı yatırımcılara projeyi anlattığını ve Kuzu Grup'u da yakından takip ettiğini belirtti.