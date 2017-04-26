Katar'da Yunus Emre Enstitüsünde Mezuniyet Töreni

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği törenle Türkçe kurslarının ilk mezunlarını verdi.



Enstitünün Doha'daki merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in yanı sıra Katar Üniversitesinde görevli Türk akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.



Enstitü bünyesinde 6 aylık Türkçe dil eğitimini tamamlayan 42 öğrenci, sertifikalarını Büyükelçi Özer ile Doha'daki Türk Okulu Müdürü Mehmet Ali Karatosun'dan aldı.



Büyükelçi Özer, konuşmasında, dilin büyük bir hazinenin anahtarı olduğuna işaret ederek, mezunlara hitaben,"Siz bugün bir kültürü ve halkını tanımanızı sağlayacak anahtara sahip oldunuz." dedi.



Dil kursundan mezun olan öğrencilerden Nur el-Kaşif, Türkçeyi öğrendiği için gururlu olduğunu ifade ederek, bu dili akıcı ve güzel konuşmak için çabaladığını söyledi.



"Türkçeye gösterilen ilgiden memnunuz"



Enstitü Müdürü Mehmet Aykaç ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türkçeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Başvuranların sayısının fazlalığı nedeniyle sınavla öğrenci kabul ediyoruz. Önümüzdeki dönemler için eğitim alanlarının genişletilmesi ve öğrenci sayısının artırılmasını planlıyoruz." dedi.



Aykaç, enstitünün gelecek dönem için eğitim, kültür alanlarında çeşitli etkinliklerin hazırlığı içinde olduğunu sözlerine ekledi.



Yunus Emre Enstitüsü, Doha'da Kasım 2015'te açılmıştı.