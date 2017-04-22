Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Katar'da Türkiye Fuarı Düzenlendi
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Katar'da Türkiye Fuarı Düzenlendi

Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, "Fuar süresince, kayıtlı bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Katar'da Türkiye Fuarı Düzenlendi

Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, "Fuar süresince, kayıtlı bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Hazırlıklı gelen firmalar, doğrudan satış için anlaşma yaptı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Katar, Fi