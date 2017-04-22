Katar'da Türkiye Fuarı Düzenlendi
Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, "Fuar süresince, kayıtlı bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Mediacity Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, "Fuar süresince, kayıtlı bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Hazırlıklı gelen firmalar, doğrudan satış için anlaşma yaptı." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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