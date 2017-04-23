Katar'da Rasulullah Şairi Ödülü

Katar'ın başkenti Doha'da, Katara Kültürel Köyü Kurumu'nun bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Rasulullah Şairi Ödülü" etkinlikleri başladı.



Klasik Arapça ve Nabatça kategorilerinde 30 şairin yarışacağı ödül kapsamında düzenlenen etkinlikler, 23-28 Nisan tarihlerinde yapılacak.



Katara Kültürel Köyü Kurumu Genel Müdürü Halid bin İbrahim es-Selıti, etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu ödülün hedeflerine uygun kapsamlı bir program hazırladıklarını ifade etti.



Selıti, bu yılki şiir elemelerine yoğun ilgi gösterildiğini de aktardı.



Rasulullah Şairi Ödülü kapsamındaki etkinler arasında, kültür merkezlerinin hat, resim, fotoğrafçılık ve baskı sanatından örnekler sergilediği atölyeler yer alıyor.



Bu yıl Rasulullah Şairi Ödülü'nü alan kişiye 275 bin dolar, 2'nciye 129 bin, 3'üncüye ise 110 bin dolar ödül verilecek.