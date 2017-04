Katar Bakanı Al Rumaihi "İşbirliği İçin Alt Yapı Oluşturuldu, Gerekli Tüm Destek de Verilecek"

Expo Turkey By Qatar fuarını ziyaret eden Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, "İşbirliğinin gelişmesi için önemli alt yapı oluşturuldu, gerekli tüm destek de verilecek" dedi.



Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, geniş bir heyetle Expo Turkey By Qatar fuarını ikinci gününde ziyaret etti. Al Rumaihi, yaklaşık iki saat kaldığı fuarda tüm stantları tek tek gezerek detaylı bir şekilde inceledi. Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilere ve başta gayrimenkul, inşaat, mobilya olmak üzere çeşitli sektörlerde karşılıklı fırsatlar bulunduğuna dikkat çeken Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, bu işbirliğinin arttırılması için her iki devletin de önemli bir alt yapıyı oluşturduğunu ve geliştirmek için gerekli tüm desteğin de verileceğini söyledi. Belediyecilikten de sorumlu olan Bakan Al Rumaihi, İSBAK'ın geliştirdiği sistem ve teknolojilerle ilgili bilgi aldı. Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, yakından ilgilendiği bu alanda İSBAK ile işbirliğine açık olduklarını belirtti. Katarlı Bakan, GYODER Başkanı Aziz Torun'a da Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin sorular sorarak bilgiler aldı.



"İşbirliği için alt yapı oluşturuldu gerekli tüm destek de verilecek"



Bakan Al Rumaihi, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha ileri taşındığını vurguladı. Özellikle, başta gayrimenkul, inşaat ve mobilya olmak üzere birçok sektörde hem Türkiye ve hem de Katar'ın birbirlerine önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Bakan Al Rumaihi, "Türkiye ile Katar arasında her alandaki köklü ve güçlü dostluk çerçevesinde bu fırsatları karşılıklı olarak değerlendirmek, her iki ülke için de çok önemli faydalar yaratacaktır. Başta gayrimenkul sektörü temsilcileri, müteahhitler ve mobilya markaları olmak üzere tüm sektörlerden Türk şirketlerini Katar'ın iç ve dış yatırımlarında görmekten mutluluk duyuyorum. Bu işbirliğinin arttırılması için her iki devletin de önemli bir alt yapıyı oluşturduğunu ve geliştirmek için gerekli tüm destek verilecektir" açıklamalarında bulundu.



Expo Turkey by Qatar fuarında Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi kapsamında Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde düzenlenen 'Devlet Prensiplerinden Özel Sektöre: İkili İş ve Yatırım -Türkiye ve Katar Arasındaki Olanaklar' başlıklı oturum Türk ve Katarlı iş adamlarını bir araya getirdi. Commercial Bank'ın CEO'su Josepf Abraham, Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili ve GYODER Başkanı Aziz Torun'un konuşmacı olarak yer aldığı oturumda Katar ile Türkiye arasındaki iş ve yatırım fırsatları konuşuldu.



Commercial Bank CEO'su Abraham: "İki ülke işadamları arasında aracı olacağız"



Türkiye'de A Bank'ı satın alan Katarlı Commercial Bank'ın CEO'su Josepf Abraham oturumda yaptığı konuşmada, "Türk ekonomisi büyüdükçe gerekli finansmanı sağlayacağız. Türk ve Katarlı işadamları arasındaki ilişkide aracı olacağız" diye konuştu. Abraham, Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmeye çalıştığını belirterek, Türk iş adamları için ülkede büyük fırsatlar olduğuna dikkat çekti. Abraham, "Türkiye'de ve Türk ekonomisinde var olmak istiyoruz. Dünya listesinin ön sıralarında olan bu ekonomide var olmamız gerekiyor. Türkiye'de Katar'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir potansiyel var. Türkiye için de Katar büyük fırsat" diye konuştu.



Tekfen Başkanı Birgili: "Katar'a gelenler sıcak bir 'Hoş Geldin' karşılamasına hazır olsun"



Katar'da projeler üstlenen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili de, inşaat, tarım ve enerji sektöründe yatırım fırsatlarına baktıklarını belirtti. Katar piyasasına yeni girecek iş dünyasına tavsiyelerde de bulunan Birgili, şöyle konuştu: "Yeni gelenler burada sıcak bir hoş geldine hazır olsunlar. Biz, kendimizi hiç yabancı ülkede gibi hissetmedik. Kuralları bizden sıkı, ama bu kurumsal yapıya sahip şirketler için sorun değil. Hatta bir fırsat. Her eline çantayı alıp gelene iş verilmiyor. Kurumsal yapısı olan firmalar hoş karşılanacaklardır".



GYODER Başkanı Torun: "KDV istisnası ve vatandaşlık hakkı cazibeyi artırıyor"



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun ise Katar'ın kişi başı milli gelirinin 100 bin doları aştığını hatırlatarak, ülkenin iş adamlarını Türkiye'de yatırıma davet etti. Torun, "Gayrimenkul konusunda yatırım yapılabilecek bir ülkeyiz. KDV istisnası ve vatandaşlık hakkı verilmesi cazibeyi artırıyor" ifadelerini kullandı.



Büyükelçi, Expo Turkey By Qatar katılımcılarını ağırladı



Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Expo Turkey By Qatar organizasyonuna katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri ve gazetecileri ağırladı. Büyükelçilik konutunda düzenlenen yemekte tüm konuklarıyla tek tek ilgilenen Büyükelçi Özer, "İki ülke hükumetleri tarafından desteklenen Expo Turkey By Qatar, zaten güçlü olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir fırsat sağladı. Bu organizasyonu yapan Medyacity ile birlikte katılımcı kurumlarımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL