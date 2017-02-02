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Katar'a 300 Şirketle Çıkarma
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KAP Açıklamaları
Katar'a 300 Şirketle Çıkarma
Reyting Kuruluşlarının Peşini Bırakalım!
Katar'a 300 Şirketle Çıkarma
2 Şubat 2017 Perşembe 00:17
Katar-Türkiye arasına 'özel' ticaret köprüsü.
Katar-Türkiye arasına 'özel' ticaret köprüsü
Kaynak:
Dunya.com
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