Katamaran Sektörüne Farklı Bir Bakış Açısı: "Ego" Konseptli Katamaran

İtalyan tasarımcı Mauro Giamboi, son tasarımı olan katamarını "EGO" konsepti ile görücüye çıkardı. 36 metre uzunluğunda 12.8 metre genişliğinde ve 3 güverteye sahip olan katamaran, şimdiden ilgileri üzerine çekti.



2000 yıllardan bu yana yat tasarımı konusunda iki ödülü bulunan Giamboi, son tasarımında "EGO"da ileri görüşlü bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 4 misafir kamarası ve tayfa için ayrılan odasının olmasının yanında, katamaranın tasarımında büyük ölçüde teknolojiden yararlanılmış. EGO'nun hızı 22 knota çıkarken, hydro jet özelliği ile 25 knota kadar da arttırılabiliyor.



Ayrıca, yat kişiye özel hazırlanabiliyor. İstek üzerine sipariş alınan yat, sektörde yeni bir trend mi başlıyor sorusunu da akıllara getirdi.