Katalonya Referandumda Israrcı

Katalonya bağımsızlık referandumunda ısrarcı. Katalan hükümeti başkanı Carles Puigdemont dün bağımsızlık referandumu için tarih verdi. Puigdemont referandumun 1 ya da 8 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Aynı gün başkan yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi Başkanı (ERC) Oriol Junqueras da İspanyol hükümetinin referandumu engellemesi halinde Katalonya Parlamentosunun, bağımsızlık ilan etmek için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu hatırlattı. İspanya hükümeti ise referanduma kesinlikle karşı çıkıyor.



Bağımsızlık yanlısı muhafazakar Katalonya Halk Birliği ise her şeyin bir an önce tamamlanmasını ve referandumun Haziran'da yapılmasını istiyor. Ancak kaosa yol açabilecek bu önerinin pek mümkün olmadığı konuşuluyor.



Öte yandan Katalan Halk Partisi başkanı Xavier García Albiol ise dün bağımsızlık isteyen partileri "çürüme" içinde olmakla suçluyor. Muhafazakar İspanyollara göre de hem fiziksel hem de psikolojik koşullar gereği referandumun yapılabilirliği yok.



Yükselişiyle İspanya politikasında muhafazakarlar ve sosyal demokratlar arasındaki dengeyi bozan sosyalist Podemos (Yapabiliriz) Partisi ise Katalonya'nın bağımsızlığını desteklememekle birlikte referandumun bir hak olduğunu savunuyor. Podemos genel sekreteri Pablo Iglesias'a göre Katalanların bağımsızlık referandumu tüm İspanya'da oylanmalı.



İspanya yasaları izin vermiyor



Merkezi hükümeti ise bu referanduma izin vermeye hiç niyetli görünmüyor. Zira İspanya yasaları, bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermiyor.



Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017'de referanduma gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.



İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015'te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80'i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.



Üçüncü yol mümkün



İspanya'nın en etkili gazetelerinden biri olan El Pais tarafından yaptırılan araştırmaya göre ise Katalanların İspanya'dan ayrılmak ya da özerk olmaya devam etmek seçeneklerinin dışında üçüncü bir yola evet diyebileceği açıklanmıştı. Sonuçları geçen hafta paylaşılan ankete göre Katalan seçmenlerin yüzde 46'sı "yeni ve değiştirilemeyen özel yetkiler" olduğu takdirde İspanya'nın bir parçası olarak kalmayı ediyor. - Madrid