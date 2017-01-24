Katalonya'nın Bağımsızlık Girişimleri AP'ye Taşındı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti yetkilileri, bağımsızlık yanlısı girişimlerine destek bulmak amacıyla Avrupa Parlamentosunda (AP) basın toplantısı düzenledi.



Katalonya özerk yönetiminin Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dış İlişkiler Sorumlusu Raul Römeva'nın katıldığı basın toplantısında, İspanya'da hükümetin şimdiye kadar hiçbir olumlu yaklaşım göstermediği bağımsızlık yanlısı referandum için AB'nin desteği istendi.



"Referandum yapma konusunda verdikleri vaadin arkasında durduklarını göstermek için Brüksel'e geldiklerini" vurgulayan Katalonya Başkanı Puigdemont, "İspanyol hükümeti onay versin ve ya vermesin 2017'de referandum olacak." iddiasında bulundu. İspanya hükümeti ile anlaşmalı bir referandum yapmayı istediklerini ve bunun için diyalog girişimlerini son güne kadar açık tutacaklarını söyleyen Puigdemont, "Referandumun gerçekleşmesi hukuki anlamda hayati bir öneme sahip. Eksik olan tek şey siyasi arzu. Eğer İspanyol hükümeti ile anlaşabilirsek bu en iyisi ve bizim tercih ettiğimiz olur ama anlaşamasak da aynı şekilde referandumu organize edeceğiz." dedi.



Katalonya Başkanı, bağımsızlık için referandum yapma taleplerinin "Avrupa'nın temellerine uyan, demokratik ve Avrupacı bir girişim" olduğunu ileri sürdü.



"Eğer Katalonya bir devlet olursa bu AB içinde olacak. Başka bir seçeneği düşünmüyoruz." diyen Puigdemont, referandumdan "evet" çıkması halinde AB'nin Katalonya'yı "Hiçbir şekilde dışarıda bırakmaksızın, kendi içinde bir genişleme süreci başlatması gerektiğini" savundu. Katalonya'nın bağımsızlık yanlısı girişimlerine şimdiye kadar hiçbir destek vermeyen AB'yi eleştiren Puigdemont, "Buradan hepinize söylemek istiyorum. Bu bir Avrupa sorunu ve Avrupa yüzünü başka yere çeviremez. Avrupa çözümün bir parçası olmalıdır." dedi.



Junqueras ise Avro bölgesinde ekonomik büyümenin çok yavaş olduğunu ancak Katalonya'nın bunun dışında kalıp, en güçlü ekonomilerden biri olarak öne çıktığını söyledi.



Römeva da "Bu insanlık krizinde eğer başarısız olursak asla gurur duyacağımız bir Avrupa olmayacak. Katalan vatandaşları demokratik olarak ülkelerini yönetmek için barışçıl bir girişim yapıyorlar. Katalanlar Avrupalılar ve Avrupa vatandaşlarını hesaba katmadan inşa edilemez." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Katalonya özerk yönetim hükümeti heyeti, Brüksel'de Avrupa Parlamentosunun hiçbir üst düzey temsilcisi tarafından kabul edilmedi.



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, heyetin Brüksel'de AP'nin üst düzey temsilcileri ile görüşememesini, "Layık oldukları muameleyi gördüler." sözleri ile değerlendirdi.



Madrid'de bir konferansa katılan Rajoy, Katalonya Başkanı'nın AP'ye gidip konuşma yapma hakkı olduğunu, bunu doğal karşıladıklarını ancak Katalonya meselesinde hükümet olarak görüşlerinin değişmediğini kaydetti. Rajoy, "Yasaları uygulamaya ve tüm İspanyolların haklarını korumaya devam edeceklerini" vurguladı.