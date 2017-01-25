Katalonya-İspanya İlişkileri Nereye Gidiyor?





Katalonya-İspanya ilişkilerinde ilerleme sağlanamıyor. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin başkanı eylül ayında bağımsızlık yanlısı referandum yapılması sözü verdi. Ancak referandumun yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. İspanyol hükümeti bütün İspanyolların konuya yönelik görüş bildirmesini istiyor. İspanyol hükümeti Anayasa Mahkemesini işaret ediyor. Katalonya özerk yönetiminin başkanı Carles Puigdemont Sergio Cantone'nin sorularını cevapladı:



Katalonya özerk yönetiminin başkanı Carles Puigdemont:



"Brüksel'deyim ancak amacım Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşmek değil. Zamanı gelince görüşme talep edeceğim. Ancak Avrupa'nın diğer bölgesel liderleri ile yaşandığı gibi ben de en üst düzey yetkililer ile görüşmek isteyeceğim. Açık ve net bir şekilde Katalonya konusunu masaya yatıracağım."



Sergio Cantone, euronews:



Sizce referandum kelimesi hem Avrupa ülkelerini hem Avrupa kurumlarını endişelendirmiyor mu ?



Carles Puigdemont:



"Referandum kelimesi hükümetle aynı düşünceye sahip olmayan bir durum ile özdeşleştirildi. Vatandaşların hükümetin çıkarlarına karşı hareket etmesi anlamına geliyor."



euronews:



İspanya'da anayasada değişiklik yapılması halinde Katalonya İspanya'nın geri kalanıyla birlikte yaşamaya devam edebilir mi ?



Carles Puigdemont:



"Katalonya özerklik statüsünü değiştirdiğimizde, bu anayasa çerçevesinde yapıldı. İspanya'da kalma konusundaydı. Şu anda olduğundan çok daha iyi ilişkiler içerisinde olmamızı sağlayacaktı. Ancak İspanya raporlarında sürekli aynı cevabı verdi: Sürekli hayır dedi. Bizler sesimizi duyurmak istiyoruz. Her zaman iletişime açık olduğumuzu belirttik. Bağımsızlık ilan etmek istemiyorum. Dayanışma çağrısı yapmak istiyorum. Çünkü 21. yüzyılda devletler arasındaki bağlantılar işbirliğine dayalı olmalı."



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Tags: ilişkileri Bağımsızlık nereye Referandum İspanya siyaseti Katalonya-İspanya Brussels İspanya gidiyor Gepost: 25 januari 2017