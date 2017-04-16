Katalanlar Üçüncü Bir Yol İstiyor

Katalanların büyük kısmı İspanya'dan ayrılmak ya da özerk olmaya devam etmek seçeneklerinin dışında üçüncü bir yola evet diyor. İspanya merkezi hükümeti ile Katalonya bölgesel hükümeti arasında bağımsızlık referandum u ilanının tırmandırdığı kriz henüz çözülememişken Katalan seçmenlerin yüzde 46'sı "yeni ve değiştirilemeyen özel yetkiler" olduğu takdirde İspanya'nın bir parçası olarak kalmaya evet diyeceğini söylüyor. Bağımsızlığa karşı çıkanların oranı ise yüzde 19.



Metroscopia araştırma şirketi tarafından El Pais gazetesi için İspanya genelinde yapılan araştırmaya göre İspanya genelinde Katalonya'nın bağımsızlık ilanını destekleyenlerin oranı yüzde 33. Ülke genelindeki yüzde 62'lik kesim ise Katalonya'nın bağımsızlık ilanını desteklemiyor.



Politik birlik önerisi Katalanlardan destek buldu



Pek çok farklılığı ve kendi yetkilerini güvence altına alacak şekilde yeni Katalan anayasası düzenlenmesini de içeren Katalonya'nın İspanya'ya tam olarak entegre olması planını Katalan seçmenlerin yüzde 70'i destekliyor. Katalonya'nın kendi anayasası liderliğinde İspanya ile politik birlik oluşturmasından geçen bu öneri, hem Katalonya'nın İspanya'nın bir parçası olarak kalmasını sağlayacak hem de Katalonya'ya "yeni ve değiştirilemeyen özel yetkiler" sağlayacak. Katalan seçmenlerin yüzde 27'si ise bu önerinin yeterli olmayacağı görüşünde.



İspanyanın geri kalanında ise Katalonya'ya ayrıcalık sağlayacak olan bu önerinin desteklenme oranı yüzde 33. Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 61'i ise bu öneriyi desteklemiyor.



Merkezi hükümetin desteği zor



Merkezi hükümet ve bölgesel hükümet arasında uzun zamandır devam eden bağımsızlık referandum u krizinden halk sıkılmış durumda. Katalan seçmenlerin büyük çoğunluğu bu labirentten bir müzareke ile çıkılmasını istiyor ancak merkezi hükümetin müzakereyi reddetmesi Katalan seçmenleri kışkırtıyor. Katalonya'ya ayrıcalık sağlayacak önerinin resmileşmesi durumunda da bu önerinin merkezi hükümetin desteğini alması zor görünüyor.



Destekçilerin çoğu Podemos'tan



Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulardan bir diğeri de İspanya genelinde ankete katılan seçmenlerin bu öneriyi destekleyenlerinin yüzde 68'inin "Podemos" (Yapabiliriz) Partisi destekçisi olması. 2010'da başlayan "Arap Baharı" ile eş zamanlı olarak toplumsal hareketliliğin ve işgal eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan Podemos'un genel sekreteri Pablo Iglesias Katolanya'nın ayrılmasını istemediklerini ancak referandum un bir hak olduğunu ve sadece Katalanların değil tüm İspanya halklarının katılacağı bir referandum u savunmuştu.



Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017'de referandum a gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya'nın bağımsızlık referandum unu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandum un yapılacağını açıklamıştı.



İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. - Madrid