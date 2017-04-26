Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Kat'ı Sanatı



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır