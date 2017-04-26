Kat'ı Sanatı

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kat'ı Sanatı

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Kat'ı Sanatı

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal, Eskişehir, Tepebaşı, Atatürk, Hayır
reklam