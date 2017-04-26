Kat'ı Sanatı
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Kat'ı Sanatı
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io