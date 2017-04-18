Kastod'dan Belediye Başkanı Babaş'a Ziyaret

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli ve derneğin eski Başkanı Mustafa Gün, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.



Ziyarette KASTOD Başkanı Serkan Mütevelli, dernek üyeleri adına Belediye Başkanı Babaş'a, turizme verdiği katkılardan ötürü teşekkür plaketi verdi.



KASTOD'un yeni Başkanı Mütevelli ve eski Başkan Gün, Babaş'a, kültür, turizm, ekonomi ve spor alanında kente sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların hızla çözüleceğini ifade eden Babaş, şunları söyledi:



"Bizler bunun için daima varız. İnşallah önümüzdeki süreçte de daha güzel işlere imza atacağız. Göreve gelir gelmez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Şehir Kimliği Çalıştayı düzenledik. Buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda kendimize bir yol haritası çizdik. Genel yatırımlarla ilimizde ulaşımın konforlu hale gelmesi şehrimiz için büyük bir avantaj oldu. Bunun yanı sıra bizlerin yerel projeler üreterek ilimize hükümetimizin yaptığı genel yatırımları desteklememiz gerekiyordu. İyi bir entegrasyon yapıldığı takdirde turizm altyapısını oluşturacağımızı biliyorduk. Dünya Kültür Miras Listesi'ni hedefledik. Çünkü şehrimizin bunu hakettiğini düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşacağız."