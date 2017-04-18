Kastod'dan, Başkan Babaş'a Turizm Teşekkürü

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneğinin Başkanı Serkan Mütevelli ve eski Başkan Mustafa Gün ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.



KASTOD Başkanı Serkan Mütevelli, Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği üyeleri adına Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a, turizme verdiği katkılardan ötürü teşekkür plaketi verdi.



Ziyarette konuşan KASTOD'un yeni Başkanı Mütevelli ve eski Başkan Gün, "Konakların turizme kazandırılması, Sokak Sağlıklaştırma projeleri, Uçak Kafe, Seyran Tepe, Teleferik ve Bisiklet Yolu projeleri için, Osmanlı Sarayı ve Mazlumcuoğlu konağının otel olarak turizme kazandırılması, en az dört yıldızlı otel yapımına başlanmasındaki katkıları, Kastamonuspor'un ligler atlayarak turizme ve tanıtıma sağladığı katkı ile gastronomi turizmine verdiğiniz önemden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Ziyaretlerinden ötürü KASTOD Başkanı Serkan Mütevelli ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Kastamonu'muzun kurtuluşunun tarihinde olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteğinden güç alıyoruz. Kastamonu'muz için geleceğimiz için bu iş çok önemli. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olarak tüm sorunları hızla çözmeliyiz. Bizler bunun için daima varız. İnşallah önümüzdeki süreçte de daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.



KASTOD Başkan Serkan Mütevelli, Kastamonu'da turizm ve konaklama verileriyle ilgili yaptıkları araştırmayı Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a teslim etti.



Kastamonu'nun kaybedecek vaktinin olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hedefin Kastamonu ismini Dünya Kültür Miras Listesi'ne yazdırmak olduğunu yineledi. Son üç yıla kadar Kastamonu'da maalesef tarihi ve kültürel alanda bu denli geniş bir çalışmanın başlatılmamış olmasının turizm alanında istenilen gelişimin yakalanamamasına sebep olduğunu da ifade eden Başkan Babaş, "Göreve gelir gelmez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Şehir Kimliği Çalıştayı düzenledik. Buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda kendimize bir yol haritası çizdik. Genel yatırımlarla ilimize ulaşımın konforlu hale gelmesi şehrimiz için büyük bir avantaj oldu. Bunun yanı sıra bizlerin yerel projeler üreterek ilimize hükümetimizin yaptığı genel yatırımları desteklememiz gerekiyordu. İyi bir entegrasyon yapıldığı taktirde Turizm alt yapısını oluşturacağımızı biliyorduk. Dünya Kültür Miras Listesi'ni hedefledik. Çünkü şehrimizin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu. - KASTAMONU