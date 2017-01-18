Kastamonuspor 1966 Transfer Dönemini Kapattı

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, transfer çalışmalarını sonlandırdıklarını belirterek, ikinci yarı için yeni bir takım oluşturduklarını söyledi.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, son olarak gerçekleştirdikleri Mehmet Çakır transferinin takıma ayrı bir hava ve enerji katacağına inandığını ifade ederek, "Mehmet Çakır artık 1.5 yıl Kastamonuspor 1966'nın futbolcusudur. İnşallah takımımız için hayırlı olur. Biz son iki yıldır başarılı olmuş bir kulübüz ve bundan sonra da başarılı olacağımıza inanıyorum. Mehmet Çakır tecrübeli bir isim. Takımımıza ayrı bir hava, ayrı bir motivasyon ve ayrı bir enerji katacaktır. Teknik Direktörümüz Ziya Doğan'ın raporu doğrultusunda Mehmet Çakır'ın transferini gerçekleştirdik. Mehmet Çakır takımımıza hazır halde gelen bir isimdir. Samsunspor ile kamp geçirdi. Camiamızı hayırlı olsun" dedi.



Babaş, bu transferle ara transferi çok sürpriz bir isim çıkmadığı taktirde noktaladıklarını belirterek, "Transferi neticelendirdik diyebiliriz. Transfer sezonu kapanmadan kulübümüzün menfaatlerine uygun, takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu olduğu takdirde renklerimize bağlayabiliriz" ifadesini kullandı.



İkinci yarının ilk karşılaşması olan Sarıyerspor ile deplasmanda karşılaştıklarını hatırlatan Başkan Babaş, "İkinci devrenin ilk maçını Sarıyer ile oynadık. Tempolu güzel bir maç oldu. Bir bahane değil ancak saha şartları futbola elverişli değildi, tamamen çamurdu. Buna rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti ve 1 puanla Kastamonu'ya döndük. Bundan sonraki maçlarımızda daha başarılı sonuçlar elde ederek hedefimize ilerleyeceğimize inanıyorum" dedi. - KASTAMONU