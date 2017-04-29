Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor: 5-0





STAT: Gazi



HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Ali Murat Kaya (xx), Aykut Küçük (xx)



KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xxx)- Yaşar (xx) (Dk.46 Muhammed xx), Erkan (xx), Arda (xxx), Oğuz (xx), Kerem (xx), Batuhan (xxx) (Dk.46 Fatih xx), Faruk (xx), Alaaddin (xxx), Mehmet (xx) (Dk.57 Ensar xx), Fatih (xxx)



KAYSERİ ERCİYESSPOR: Samed (x)- Mehmet (x), Osman (xx) (Dk.83 Kürşat), İzzet (x), Çağatay (x), Yusuf (xx), Halil (xx), Seyfettin (xx) (Dk.58 Göktuğ x), Batuhan (x), Burak (x) (Dk.85 Furkan), Emre (x)



GOLLER: Dk.29, Dk.52, Dk.69 Arda, Dk.60 Muhammed, Dk.73 Alaaddin (Kastamonuspor 1966)



SARI KARTLAR: Mehmet (Kastamonuspor 1966)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, sahasında Kayseri Erciyesspor'u 5-0 mağlup etti. Play Off'a yükselmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen Kastamonuspor 1966, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.



4'ncü dakikada Kayseri Erciyesspor atağında Batuhan sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Oğuzhan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu Oğuzhan'da kaldı.



15'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Alaaddin topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Mehmet topla buluştu. Topu Kerem'e verdi. Kerem'in vuruşu auta gitti.



29'ncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Yaşar sağdan toğu ceza sahasına gönderdi. Arka direkte Arda'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



İlk yarı Kastamonuspor 1966'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



52'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Batuhan sağdan ceza sahasına girdi. Arka direkte boş pozisyondaki Arda'ya topu gönderdi. Arda'ya sadece topa dokunmak kaldı: 2-0.



60'ncı dakikada Arda'nın pasında Muhammed topu ağlara gönderdi: 3-0.



69'ncu dakikada Arda kaleci Samed ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.



73'ncü dakikada Alaaddin sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu top ağlarla buluştu: 5-0.



Karşılaşma Kastamonuspor 1966'nın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.



- Kastamonu