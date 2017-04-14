Kastamonuspor 1966-Ankaragücü: 1-0
STAT: GaziHAKEMLER: Tolga Özkalfa (xx), Serkan Gençerler (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx)- Hasan (xx) (Dk.85 Arda), Yaşar (xxx) (Dk.90 Onur), Erkan (xx), Oğuz (xx), Kerem (xx), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xx), Serkan Gençerler (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx)- Hasan (xx) (Dk.85 Arda), Yaşar (xxx) (Dk.90 Onur), Erkan (xx), Oğuz (xx), Kerem (xx), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.60 Fatih x), Salih (xx)
ANKARAGÜCÜ: Korcan (x)- Ferhat (xx), Alihan (xx), Ömer (xx), Mehmet (xx) (Dk.75 Emre x), Erhan (xx) (Dk.62 Hurşit xx), Cenk (xx), Serkan (xx) (Dk.70 Tayfun x), Muharrem (xx), Muhammed (xx) (Dk.65 Battal x), Kenan (x)
GOL: Dk.14 Yaşar (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: Salih, Kerem, Faruk (Kastamonuspor 1966), Muhammed (Ankaragücü)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'da Kastamonuspor 1966, sahasında lider Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
4'ncü dakikada Yaşar, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem'e verdi, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta çıktı.
14'ncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Hasan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yaşar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
43'ncü dakikada Kenan, serbest vuruşta direk kaleye gönderdi, kaleci son anda topu kornere çeldi.
İlk yarı Kastamonu 1966'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
65'nci dakikada Faruk, ceza sahasına girerek sert vurdu, top kalecide kaldı.
75'nci dakikada Ankaragücü'den Emre ceza alanı ön çizgisinde topla buluştu, vuruşunda top üst direğin üstünden auta gitti.
78'nci dakikada Kenan, serbest vuruşta direk kaleye vurdu top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma Kastamonu 1966'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kastamonu