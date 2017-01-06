Kastamonulu Miniklerden Haleplilere Yardım

Taşköprü ilçesinde Muzafferettin Gazi İlkokulu öğrencileri, Halep'ten tahliye edilen siviller için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.



Okulun 3/B sınıfı öğrencilerinin Halepliler için okulda başlattığı yardım kampanyasına okul idaresi de destek verdi.



Öğrencilerin topladığı 460 lira, Türk Kızılayı Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven'e teslim edildi.



Seven, yardımda miktarın değil, amacın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel öğrencilerimizin yaptıkları yardım için teşekkür ediyorum. Küçük bedenlerin büyük yürekleri böyle bir yardımda bulunarak beni duygulandırdı." dedi.