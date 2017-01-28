Yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı
KASTAMONU'nun Doğanyurt İlçesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gürmüdü Köyü'nde rahatsızlaşan yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürmüdü Köyü'nün yolu ulaşıma kapandı. Köydeki Hatip Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki Nebiye Cantürk rahatsızlanınca yakınları 112 Acil'e haber verdi. AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 1 metre kar bulunan köye paletli araçla gece 02.00'de ulaşabildi. Bilinci kapanan yaşlı kadın AFAD'ın paletli aracıyla evinden alınıp saat 05.00 sıralarında İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırılabildi. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu - Yaşlı Kadın Paletli Araçla Hastaneye Kaldırıldı
Yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldıKASTAMONU'nun Doğanyurt İlçesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gürmüdü Köyü'nde rahatsızlaşan yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı