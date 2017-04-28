Kastamonu'ya Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Pegasus Hava Yolları, rantabl olmadığı gerekçesiyle Aralık 2016 yılında durdurduğu Kastamonu-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yaptığı uçak seferlerine yeniden başlayacak.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Pegasus Hava Yolları'nın Haziran ayında yeniden Kastamonu'ya uçak seferleri düzenleyeceğini belirterek, "Vali Yaşar Karadeniz ile birlikte geçtiğimiz günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü ziyaret etmiştik. Ziyaretimizde Sivil Havacılık Genel Müdürümüze konuyu aktarma imkanı bulduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze taleplerimizi ilettik. Genel Müdürümüz, talebimizi makul karşılayarak hava yolları ile görüştü. Bu görüşmelerin sonucunda hayırlı bir haber aldık. Bugün itibariyle Pegasus Hava Yolları, Kastamonu Havalimanı Müdürlüğümüzü arayarak Haziran ayından itibaren haftada Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacağını bildirmiş. Pegasus, Haziran ayından itibaren haftanın üç günü Kastamonu-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Kastamonu seferlerine yeniden başlayacak. Bunun dışında Anadolu Jet Hava Yollarının da Kastamonu'ya uçuş seferleri düzenlemesi içinde görüşmelerimiz sürüyor. Bu işinde peşindeyiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU